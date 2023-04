In Berlin einigen sich CDU und SPD auf Koalitionsvertrag

Meldungsarchiv - 02.04.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der Bundeshauptstadt haben sich CDU und SPD auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt. Das gab ein CDU-Sprecher am Abend bekannt. Offen ist demnach nur noch die Verteilung der Ressorts. Schwerpunkte des neuen Senats sind der Wohnungsbau, Investitionen in den Klimaschutz, eine Verwaltungsreform und eine bessere Ausstattung von Polizei und Feuerwehr. Der Koalitionsvertrag soll morgen vorgestellt werden. Bei der CDU muss ein Parteitag zustimmen, bei der SPD fällt die Entscheidung per Mitgliedervotum. Die CDU hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar gewonnen. Damit dürfte der Landesvorsitzende Wegner zum neuen Regierenden Bürgermeister gewählt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2023 21:00 Uhr