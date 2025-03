In Berlin demonstrieren Tausende für Frauenrechte

Berlin: In der Bundeshauptstadt haben mehrere tausend Menschen für die Gleichberechtigung der Geschlechter demonstriert. Aufgerufen hatten Gewerkschaften, Verbände und feministische Organisationen. Die Demonstranten zogen von Kreuzberg vor das Rote Rathaus, dem Sitz des Berliner Senats. Die Teilnehmer forderten gleiche Löhne für alle und eine gerechte Verteilung der Sorge-Arbeit. Dies seien Voraussetzungen für eine echte Gleichstellung von Frauen am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft, erklärte ein DGB-Sprecherin. Anlass der Kundgebung war der heutige internationale Frauentag. Im Land Berlin ist er ein Feiertag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 16:00 Uhr