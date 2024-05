In Berlin beginnt das Demokratiefest zu 75 Jahre Grundgesetz

Berlin: Mit einem Demokratiefest wird von heute an das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes gefeiert. Im Regierungsviertel von Berlinsoll es bis Sonntag ein Straßenfest geben. Am Nachmittag lädt Kanzler Scholz zum Bürgerdialog ein, später sind auch Diskussionsrunden mit Bauministerin Geywitz, Arbeitsminister Heil und Bundesratspräsidentin Schwesig geplant. Morgen öffnet im alten Bonner Regierungsviertel die Villa Hammerschmidt - sie ist neben dem Schloss Bellevue in Berlin der Amtssitz des Bundespräsidenten. Steinmeier hatte beim Staatsakt gestern dazu aufgerufen, Demokratie und Verfassung zu schützen und gegen aktuelle Bedrohungen zu verteidigen.

