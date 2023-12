Fürth: In Bayern wird immer mehr Fläche verbraucht. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik wurden im vergangenen Jahr im Schnitt mehr als zwölf Hektar am Tag neu bebaut. Das entspricht in etwa einer Fläche von 17 Fußballfeldern. Im Jahr zuvor waren es noch mehr als zehn Hektar täglich. Vormals freie Flächen werden unter anderem für den Wohnbau genutzt, aber auch für Gewerbe und für Verkehrswege, sowie für Parks und Spielplätze. In Bayern ist der Flächenverbrauch in München am höchsten, gefolgt von Nürnberg und Bamberg. Am geringsten ist er im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 15:00 Uhr