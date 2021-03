In Bayern wird es vorerst keine weiteren Lockdown-Lockerungen geben

München: Die für Montag geplanten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Bayern wird es nicht geben. Das hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums deutlich gemacht. Theater, Kinos, Konzertsäle, die Außengastronomie sowie Sportstätten müssen damit geschlossen bleiben. Aufgrund des besorgniserregenden landesweiten Anstiegs der Infektionszahlen könne nicht mehr von einer stabilen Lage im Sinne der Corona-Verordnung ausgegangen werden, sagte der Ministeriumssprecher. Nach seiner Einschätzung wird die Sieben-Tage-Inzidenz in den nächsten Tagen den Wert 100 übersteigen. Derzeit liegt sie bei 97. Zudem seien die Bund-Länder-Beratungen am Montag abzuwarten. Gemäß der Corona-Verordnung hätten die Kreisverwaltungsbehörden im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium Öffnungen zulassen dürfen - in Regionen unter dem 50er-Wert ohne Auflagen, in Regionen zwischen den Werten 50 und 100 mit Auflagen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.03.2021 22:45 Uhr