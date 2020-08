In Bayern werden wieder mehr Unternehmen gegründet

Verwaltungsgerichtshof entscheidet frühestens morgen über Münchner Alkoholverbot

München: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entscheidet frühestens morgen über das nächtliche Alkoholverbot in München. Das sagte eine Sprecherin dem BR. Am Freitag hatte das Münchner Verwaltungsgericht das Konsumverbot ab 23 Uhr auf öffentlichen Plätzen in der Landeshauptstadt per Eilbeschluss für rechtswidrig und unverhältnismäßig erklärt. Die Richter hatten argumentiert, dass man die Regelung zunächst auf Hotspots wie den Gärtnerplatz oder die Isarauen hätte beschränken können. Dass ab 21 Uhr in München kein Alkohol mehr verkauft werden darf, wurde vom Verwaltungsgericht nicht beanstandet. Nach Angaben der Münchner Polizei gab es am Wochenende keine Verstöße gegen das Alkoholverbot. Die Beamten führen das vor allem auf den Regen und die kühlen Temperaturen zurück.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.08.2020 09:45 Uhr