In Bayern wechseln weniger Mittelschüler in die Realschule und ins Gymnasium als umgekehrt

04.09.2021 11:00 Uhr

München: Die SPD im Landtag beklagt eine mangelnde Chancengleichheit an den weiterführenden Schulen in Bayern. Knapp 6.000 Schüler hätten zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020 von Mittel- in Realschulen oder von Realschulen ins Gymasium gewechselt, in die andere Richtung seien es 3.000 mehr gewesen. Die SPD-Abgeordneten Strohmayr kritisierte, dass das reiche Bundesland Bayern von einer gleichen Verteilung der Chancen meilenweit entfernt sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 11:00 Uhr