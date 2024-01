In Bayern wächst die Überschwemmungsgefahr

Kronach: In Bayern hat sich im Norden und Osten die Hochwasserlage zugespitzt. Laut dem Hochwassernachrichtendienst besteht in weiten Teilen von Oberfranken die Gefahr von Überschwemmungen in bebauten Gebieten. Die Behörden gehen davon aus, dass viele Pegelstände noch bis morgen ansteigen. Ähnlich ist das Bild in Niederbayern und der Oberpfalz. Im Landkreis Cham gilt nun eine Hochwasser-Warnung auch in bebauten Gebieten. Hier hat der Pegel des Regens schon die dritte von vier Meldestufen erreicht. Der Hochwassernachrichtendienst rechnet für heute mit der höchsten Meldestufe. Nach wie vor stark betroffen vom Hochwasser ist Niedersachsen. Innenministerin Behrens hat heute früh im BR-Interview gesagt, man sei noch nicht über den Berg. Vor allem zwischen Weser und Ems steige das Wasser wieder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 11:00 Uhr