In Bayern verunglücken zwei Bergsteiger tödlich

München: In Bayern sind an Silvester zwei Bergsteiger tödlich verunglückt. Am Pilgerschrofen im Ostallgäu verlor ein 53-Jähriger beim Abstieg in schneebedecktem Gelände den Halt und stürzte ab. Seine beiden Begleiter setzten einen Notruf ab. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. An der Alpspitze bei Garmisch-Partenkirchen verunglückte ein 41-Jähriger tödlich. Er hatte auf einem Klettersteig den Halt verloren und war in die Tiefe gestürzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 14:00 Uhr