In Bayern treten zahlreiche Corona-Lockerungen in Kraft

Nachrichtenarchiv - 22.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ab heute gelten in Bayern weitere Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen. Bei Veranstaltungen in Innenräumen sind ab sofort bis zu 50 Personen erlaubt, im Freien dürfen es sogar maximal 100 sein. Das gilt zum Beispiel für Hochzeitsfeiern, Beerdigungen und Vereinssitzungen. Bei Kulturveranstaltungen sind in Innenräumen sogar bis zu 100 Gäste erlaubt mit zugewiesenen Sitzplätzen, in Außenbereichen bis zu 200. Hallenbäder und Innenbereiche von Thermen sowie Wellnessbereiche in Hotels dürfen wieder öffnen. Wer einen Gottesdienst in der Kirche besuchen will, muss nur noch anderthalb Meter von anderen Menschen Abstand halten, und nicht mehr wie bisher zwei Meter. Außerdem dürfen Laienchöre wieder gemeinsam singen. Auch beim Sport gelten Erleichterungen. Die bislang geltenden Obergrenzen von 20 Personen für Kurse sind aufgehoben - nun hängt die Teilnehmerzahl von der Raumgröße und der Belüftung ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2020 06:00 Uhr