In Bayern treten weitere Corona-Lockerungen in Kraft

München: In Bayern sind weitere Lockerungen der Corona-Auflagen in Kraft getreten. So dürfen seit heute wieder Theater, Kinos und Konzertsäle für bis zu 50 Besucher in geschlossenen Räumen wieder öffnen. Im Freien sind sogar 100 Personen erlaubt. Es gelten jedoch Abstands- und Hygieneauflagen. Auch der Flughafen München baut seinen Betrieb wieder aus. Ab heute werden 60 Ziele angeflogen, unter anderem Florenz, Kopenhagen oder Lissabon. Zuletzt waren es nur halb so viele gewesen. Außerdem besuchen wieder mehr Schüler den Präsenzunterricht. Es werden fast alle Klassen vor Ort unterrichtet, jedoch im tage- oder wochenweisen Wechsel. Kinder, die nächstes Jahr schulpflichtig werden, dürfen in den Kindergarten und Kleinkinder in die Krippe, die im Herbst in den Kindergarten kommen.

