In Bayern treten die neuen Corona-Regeln in Kraft

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern treten heute weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft. So ist der Katastrophenfall ab sofort aufgehoben. Im öffentlichen Raum dürfen sich wieder Gruppen von bis zu zehn Personen treffen. Bislang war dies auf Angehörige zweier Haushalte beschränkt. In privaten Räumen und Gärten gibt es gar keine zahlenmäßige Beschränkung mehr. Ab kommender Woche sind in Innenräumen Feiern mit bis zu 50 Personen erlaubt, Hallenbäder dürfen wieder öffnen und Geschäfte doppelt so viele Kunden pro Quadratmeter einlassen. Am Nachmittag trifft sich Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten - zum ersten Mal seit langer Zeit wieder persönlich. Seit Mitte März hatte es nur Video- und Telefonkonferenzen gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 09:00 Uhr