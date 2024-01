In Bayern steigen an vielen Flüssen die Pegelstände

Bad Kissingen: In Bayern hat Dauerregen im Norden und Osten viele Flüsse ansteigen lassen. Wie der Hochwassernachrichtendienst meldet, haben mehrere Pegelstände in Ober- und Unterfranken die dritte von vier Meldestufen erreicht. Darunter sind die Lauer im Kreis Bad Kissingen und die Steinach im Kreis Coburg. Laut Polizei wurden kleinere Straßen überflutet und Bäume stürzten um. Auch der Fluss Regen bei Cham in der Oberpfalz hat Meldestufe drei erreicht. Heute könnte sogar die höchste Meldestufe erreicht werden. Das bedeutet, dass bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet werden können. Nach wie vor stark betroffen vom Hochwasser ist Niedersachsen. Der zuständige Landesbetrieb berichtet, dass andere Bundesländer mit Sandsäcken aushelfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 09:00 Uhr