In Bayern sprechen viele Menschen mit Migrationshintergrund daheim Deutsch

Fürth: In Bayern sprechen gut ein Drittel der Menschen mit Migrationshintergrund zu Hause ausschließlich Deutsch. Das geht aus dem Mikrozensus des Landesamts für Statistik hervor. Bei den Menschen, die selbst zugewandert sind, sind es demnach ein Viertel, bei deren Kindern mehr als die Hälfte, die sich nur auf Deutsch unterhalten. Der Statistik zufolge wurde neben der deutschen Sprache zu Hause am häufigsten Russisch, Türkisch und Rumänisch gesprochen. Knapp ein Fünftel der Befragten gaben an, daheim überhaupt kein Deutsch zu sprechen. Laut Mikrozensus lebten im vergangenen Jahr in Bayern 3,8 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 12:00 Uhr