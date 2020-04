In Bayern sollen öffentliche Gottesdienste bald wieder erlaubt sein

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern sollen sich Gläubige ab dem 4. Mai wieder zu öffentlichen Gottesdiensten versammeln dürfen. Das hat Staatskanzleichef Florian Herrmann in Aussicht gestellt. Es sei wichtig, das Grundrecht der Religionausübung wieder zu ermöglichen, so Herrmann. Nach seinen Worten sollen aus Begegnungen des Glaubens aber keine neuen Corona-Infektionen entstehen. Dewegen nannte Herrmann mehrere staatliche Auflagen. Dazu zählt ein Sicherheitsabstand zwischen den Gläubigen von zwei Metern. Sie müssen außerdem Mund und Nase bedecken. Die Regelungen sollen für alle Glaubensgemeinschaften gelten. Sie sollen nun Hygiene-Konzepte erarbeiten. Weitere Einzelheiten soll am Dienstag das Kabinett beschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 19:00 Uhr