In Bayern sind nur ein Drittel aller Polizisten weiblich

16.05.2022 13:45 Uhr

München: Bei der Polizei in Bayern gibt es noch immer deutlich mehr Männer als Frauen. Das Innenministerium verzeichnete bei Polizei und Verfassungsschutz zum Jahresbeginn einen Frauenanteil von knapp 31 Prozent. Das steht in der Antwort des Ministeriums - die Grünen im bayerischen Landtag hatten danach gefragt. Grünen-Fraktionschefin Schulze kritisierte, die öffentliche Hand komme bei ihrer verfassungsrechtlichen Verantwortung, die Gleichberechtigung zu fördern nicht voran. Dagegen hieß es in der Antwort von Innenminister Herrmann, in den letzten Jahren sei der Frauenanteil in sämtlichen Verwaltungsebenen und Besoldungsgruppen kontinuierlich gestiegen

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2022 13:45 Uhr