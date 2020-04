In Bayern sind ab 4. Mai wieder Gottesdienste erlaubt

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Trotz der Corona-Krise sollen ab dem 4. Mai in Bayern wieder öffentliche Gottesdienste erlaubt sein. Staatskanzleichef Florian Herrmann sagte am Rande der heutigen Landtagssitzung, es sei wichtig, das Grundrecht der Religionsausübung wieder zu ermöglichen. Für die Gottesdienste gebe es allerdings strenge Auflagen. Dazu gehörten Hygiene-Konzepte, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und Mindestabstände von zwei Metern zwischen den Gottesdienstbesuchern. Die Lockerungen gelten für alle Glaubensgemeinschaften, so Herrmann. Er erklärte weiter, aus Begegnungen des Glaubens sollten keine Neuinfektionen entstehen. Daher müssten weiterhin Vorsicht und Umsicht gelten. Wegen der Corona-Pandemie waren die Gottesdienste in Bayern seit 21. März ausgesetzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.04.2020 13:45 Uhr