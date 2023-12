In Bayern leben mehr als 12.000 HIV-Infizierte

München: In Bayern leben derzeit mehr als 12.000 Menschen mit HIV. Diese Zahl teilte das Robert-Koch-Institut anlässlich des Welt-Aids-Tages heute mit. In Deutschland sind rund 90.000 Menschen betroffen, weltweit sind es Schätzungen zufolge etwa 39 Millionen. Die bayerische Gesundheitsministerin Gerlach erklärte, das Risiko einer Ansteckung dürfe nicht unterschätzt werden. Aids sei mittlerweile gut kontrollierbar, aber noch immer nicht heilbar. Der Welt-Aids-Tag ist der Solidarität mit HIV-positiven Menschen gewidmet sowie der Erinnerung an die an Aids Verstorbenen. Er wird seit 1988 jedes Jahr am 1. Dezember begangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 13:00 Uhr