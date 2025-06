In Bayern leben immer mehr Menschen

Die Bevölkerung in Bayern ist im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie in keinem anderen Bundesland: Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lebten Ende 2024 rund 13,5 Millionen Menschen im Freistaat, 73.000 mehr als ein Jahr zuvor. Auch in ganz Deutschland ist die Bevölkerung gestiegen. Ende vergangenen Jahres waren es 83,6 Millionen Menschen, 121.000 mehr als im Jahr zuvor.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 20.06.2025 18:00 Uhr