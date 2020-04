In Bayern kommt Maskenpflicht für ÖPNV und Geschäfte

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern gilt ab der kommenden Woche eine Maskenpflicht für Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel - das hat Ministerpräsident Söder in seiner Regierungserklärung im Landtag angekündigt. Er verteidigte die zurückhaltende Lockerung der Einschränkungen in Bayern gegen Kritik und warnte vor überstürztem Handeln. Söder betonte, Bayern und Deutschland seien deutlich besser durch die Krise gekommen, als andere Länder. Bayerische Krankenhäuser haben nach Söders Worten hervorragend standgehalten. Ohne entschlossenes Handeln wäre Bayern von Corona überfahren worden, sagte der Ministerpräsident. Er betonte, die Staatsregierung berate sich bei ihrem Zeitplan täglich mit Experten wie Virologen und Ärzten. Söder betonte, es gehe nicht nur um Infektionen, sondern auch um Todesfälle. Als wichtigste Maßnahme im Kampf gegen das Virus nannte Söder Abstand. Daher bleibe das Distanzgebot. Deshalb mache Bayern bei der Wiederöffnung von Schulen und Geschäften keinen überstürzten Kaltstart.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.04.2020 10:45 Uhr