In Bayern können Polarlichter beobachtet werden

München: Die Welt erlebt aktuell einen ungewöhnlich starken Sonnensturm. Nach Angaben der US-Wetterbehörde können durch den Teilchenschauer Satellitennavigationen wie GPS, Stromnetze, Raumschiffe und andere Technologien gestört werden. Es sind aber auch beeindruckende Polarlichter bis nach Mitteleuropa zu sehen. In Bayern konnte das Spektakel unter anderem am Alpenrand am Kochelsee und am Wagenbrüchsee beobachtet werden. Auch in der kommenden Nacht sollen Polarlichter wieder zu sehen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 13:00 Uhr