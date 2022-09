In Bayern ist Tanken weiter am teuersten

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wer in Bayern tankt, muss im Ländervergleich weiter am meisten zahlen. Sowohl der Diesel als auch das Superbenzin der Sorte E10 sind im Freistaat am teuersten, sie kosten im Schnitt 2,17 Euro beziehungsweise zwei Euro. Das zeigt eine Auswertung des ADAC. Der Unterschied zum günstigsten Bundesland, Hamburg, liegt beim Diesel bei bis zu 13,6 Cent. Als eine Ursache für die Preisunterschiede wird immer wieder der niedrige Wasserstand auf dem Rhein im Sommer genannt. Dieser soll den Transport von Öl in den Süden erschwert haben. Der ADAC hält das für einen Vorwand, unter anderem weil die Transportkosten mittlerweile wieder sinken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2022 06:45 Uhr