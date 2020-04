In Bayern ist Rechtsextremismus größte Gefahr für innere Sicherheit

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Rechtsextremismus ist in Bayern aktuell die größte Bedrohung für die innere Sicherheit. Zu diesem Ergebnis kommt der Bericht des Verfassungsschutzes, den Innenminister Herrmann am Vormittag vorstellt. Die Gefahr reiche von extremistischer Hetze, über tätliche Angriffe bis hin zu Mordanschlägen, teilte das Ministerium schon vorab mit. In Bayern gab es in den vergangenen Jahren einen Zuwachs an Rechtsextremen. Im Jahr 2017 waren 2320 Rechtsextremisten registriert, im Folgejahr bayernweit 40 mehr. Die Landtagsfraktion der Grünen kritisierte, die bayerische Staatsregierung gehe nicht konsequent genug gegen rechten Terror vor. So hätten im Freistaat noch immer 191 Rechtsextreme eine Waffenerlaubnis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 11:00 Uhr