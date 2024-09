In Bayern hat die Schule begonnen

München: Für mehr als 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte in Bayern hat heute wieder der Unterricht begonnen. Für 134.000 Kinder ist es der erste Schultag überhaupt. Vielerorts kämpfen die Schulen mit Lehrermangel, vor allem an den Grund- und Mittelschulen. Kultusministerin Stolz sprach im BR-Interview von einer angespannten Situation, die aber beherrschbar sei. Grundsätzlich wolle sie im neuen Schuljahr in den Lehrplänen mehr Freiraum schaffen, mehr Sport und Bewegung an die Schulen bringen und Druck für die Schülerinnen und Schüler herausnehmen, so Stolz. Neu ist die sogenannte Verfassungsviertelstunde, die zunächst in einigen Jahrgangsstufen startet - eingebaut in verschiedene Fächer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 09:00 Uhr