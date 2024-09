In Bayern halten sich die Hochwasserschäden bislang in Grenzen

In Bayern halten sich die Hochwasserschäden bislang stark in Grenzen. Gefährdet sind momentan am ehesten die Landkreise Cham und Bad Tölz-Wolfratshausen sowie die Stadt Passau. Dort wurden bereits am Samstag Teile der Altstadt gesperrt. Der höchste Pegel der drei Flüsse Donau, Inn und Ilz wird im Lauf der Nacht erwartet.

