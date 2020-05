In Bayern haben die Abitur-Prüfungen begonnen

Berliner Flughafen Tegel kann am 15. Juni schließen

Berlin: Der Hauptstadt-Flughafen Tegel wird wahrscheinlich vorübergehend geschlossen. Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg haben beschlossen, dass Tegel am 15. Juni außer Betrieb gehen kann. Die Flughafengesellschaft fordert dies, um angesichts des Passagierrückgangs in der Corona-Krise die Kosten zu begrenzen. Der Berliner Flugverkehr würde dann in Schönefeld konzentriert. Der entsprechende Antrag bei der Luftfahrtbehörde ist schon gestellt. Erholen sich die Passagierzahlen in den nächsten Wochen nicht deutlich, geht der Flughafen Berlin-Tegel in eine zweimonatige Betriebspause. Nach ähnlichem Muster hatte Paris am 1. April seine Flughafen Orly geschlossen und die Flüge zum Flughafen Charles de Gaulle verlegt. Ende des Jahres soll Tegel ohnehin endgültig vom Netz gehen. Nach mehreren geplatzten Terminen ist geplant, dass am 31. Oktober der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.05.2020 10:15 Uhr