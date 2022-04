In Bayern greift das neue Abgeordnetengesetz

Bund genehmigt Verkauf von 56 Panzern

Berlin: Die Bundesregierung liefert weitere Rüstungsgüter an die Ukraine. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sollen 56 Schützenpanzer aus früheren DDR-Beständen an Kiew verkauft werden. Der Bundessicherheitsrat hat bereits gestern seine Zustimmung gegeben. Die Fahrzeuge waren nach der Wiedervereinigung zunächst in den Bestand der Bundeswehr eingegangen. In den 1990er Jahren wurden sie nach Schweden abgegeben, welches sie an eine tschechische Firma verkaufte. Diese will die Panzer nun an die Ukraine verkaufen, brauchte dafür aber die Genehmigung der Bundesregierung. Da die Fahrzeuge erst noch gewartet werden müssen, werde sich die Lieferung an die Ukraine um einige Wochen verzögern, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2022 14:45 Uhr