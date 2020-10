In Bayern gilt ab morgen kein Beherbergungsverbot mehr

Nachrichtenarchiv - 16.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern läuft das umstrittene Beherbergungsverbot heute aus. Staatskanzleichef Herrmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Staatsregierung werde die Regelung nicht verlängern. Gestern Abend hatte Ministerpräsident Söder bereits im ZDF erklärt, er halte die Debatte über das Beherbergungsverbot für "völlig überschätzt". Wenn die Anti-Corona-Maßnahmen, die jüngst von den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin beschlossen wurden, konsequent angewendet würden, sei die Regelung überflüssig. Das Beherbergungsverbot sieht vor, dass Menschen aus einem Corona-Hotspot nur mit einem negativen Corona-Test in Hotels und Pensionen übernachten dürfen. Der Test darf höchstens 48 Stunden alt sein. In Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten Gerichte das Verbot gekippt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2020 12:00 Uhr