In Bayern gilt ab heute FFP2-Maskenpflicht - im Bund fordern Politiker ähnliche Maßnahmen

18.01.2021 06:00 Uhr

Berlin: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie zeichnet sich eine bundesweite Verschärfung der Maßnahmen ab. Vor den morgigen Bund-Länder-Gesprächen wird jetzt unter anderem eine konsequentere Ausgangssperre und eine FFP2-Maskenpflicht nach bayerischem Vorbild diskutiert. Seit heute früh müssen die Menschen im Freistaat in Bussen, Trambahnen, U- und S-Bahnen sowie in allen Geschäften den dichteren Mund-Nase-Schutz tragen. Ministerpräsident Söder hat gestern Abend im Ersten gesagt, Bayern sei schon jetzt gut aufgestellt, man brauche da an keiner Schraube mehr zu ziehen. Nötig sei jetzt ein bundesweit, besser sogar ein europaweit einheitliches Vorgehen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier lobte die bayerischen Maßnahmen und warnte vor neuen Varianten des Corona-Virus. Vizekanzler Scholz erklärte, er rechne damit, dass Bund und Länder die Corona-Beschränkungen verschärfen und um zwei Wochen verlängern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 06:00 Uhr