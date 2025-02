In Bayern gibt es neue Demenz-Strategie

München: Die Staatsregierung will mehr Bewusstsein für Demenz schaffen. Gesundheitsministerin Gerlach hat zu mehr Sensibilität in dem Bereich aufgerufen: In einer Erklärung heißt es, man müsse hinhören, wenn Worte fehlen und den Menschen sehen, wenn Erinnerungen verblassen. Anlass ist die Veröffentlichung der neuen „Bayerischen Demenzstrategie“. Etwa 270.000 Menschen im Freisstaat haben eine Demenz. In den kommenden fünf Jahren wird die Zahl Experten zufolge auf rund 300.000 steigen. Mit der neuen Strategie soll die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen verbessert werden. Daran beteiligt waren unter anderem Vertreter von Kommunen, Kirchen und Krankenkassen.

