In Bayern gibt es immer mehr Seniorenstudenten

Fürth: An den bayerischen Universitäten gibt es immer mehr Seniorenstudenten. Zum Wintersemester 2023/24 waren laut Bayerischen Landesamt für Statistik 361 Menschen über 65 Jahren eingeschrieben - ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr. Seit Jahren steigend ist auch die Zahl der älteren Gasthörer, die zwar nicht immatrikuliert sind, aber regelmäßig Vorlesungen besuchen - zuletzt waren rund 2.300 Über-60-Jährige als Gasthörer an den Unis im Freistaat registriert. Am beliebtesten sind bei Seniorenstudenten weiterhin die Geisteswissenschaften.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 08:00 Uhr