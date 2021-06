In Bayern gibt es Beobachtungsflüge wegen Waldbrandgefahr

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Wegen der hohen Waldbrandgefahr gibt es in Bayern heute und in den kommenden Tagen wieder Beobachtungsflüge. In der Oberpfalz soll schon heute Mittag das erste Flugzeug von Schmidgaden im Landkreis Schwandorf starten. Ab morgen sind auch Flüge von anderen Standorten in der Oberpfalz und in Niederbayern geplant. Ehrenamtliche Piloten sollen gemeinsam mit eigens dafür ausgebildeten Luftbeobachtern der Feuerwehr Brände erspähen und gegebenenfalls die Einsatzkräfte alarmieren. Die Regierung appelliert an die Menschen, in Waldgebieten keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 10:00 Uhr