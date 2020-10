In Bayern gelten neue Corona-Regeln

München: Falsche Namensangaben in Corona-Gästelisten kosten in Bayern künftig bis zu 250 Euro Bußgeld. Das hat das Kabinett beschlossen. Nicht nur Gäste werden in diesem Fall zur Kasse gebeten, auch Gastronomen, Hotelbetreiber und Veranstalter sind verpflichtet, die Namenslisten sorgfältig zu führen. Andernfalls droht ihnen ein Bußgeld von 1000 Euro. Für Schulen und Kitas wurde außerdem ein Lüftungskonzept verabschiedet. Staatskanzleichef Herrmann bezeichnete Herbst und Winter in Pandemie-Zeiten als besondere Herausforderung. Es sei entscheidend, die Kontrolle zu behalten und einen zweiten Lockdown zu vermeiden. Vize-Ministerpräsident Aiwanger zeigte sich zufrieden mit der Kabinetts-Sitzung. Im BR-Interview kritisierte er, zuletzt seien zu viele Corona-Entscheidungen in Berlin getroffen worden. Nun aber habe man sich in München zusammengerauft und sei zu einem tragbaren Kompromiss gekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2020 15:00 Uhr