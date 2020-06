In Bayern gelten ab heute weitere Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Freistaat lockert heute weitere Regeln im Kampf gegen das Corona-Virus. So gilt an fast allen Schulen für sämtliche Jahrgänge wieder Präsenzunterricht. Weil höchstens 15 Schüler gleichzeitig im Klassenraum sein dürfen, findet der Betrieb wochen- oder tageweise im Wechsel statt. Kinder, die im September eingeschult werden, dürfen wieder in den Kindergarten. Außerdem läuft in Bayern das kulturelle Leben allmählich wieder an, denn ab heute dürfen Theater, Kinos und Konzertsäle wieder öffnen. In geschlossenen Räumen sind bis zu 50 Zuschauer erlaubt, bei Freilichtbühnen bis zu 100.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 06:00 Uhr