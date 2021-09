In Bayern gelten ab heute neue Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 02.09.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach der Verabschiedung im Landtag treten heute neue Corona-Regeln in Bayern in Kraft. Statt der 7-Tage-Inzidenz ist künftig eine Krankenhaus-Ampel ausschlaggebend für schärfere Maßnahmen. Diese springt auf Gelb, wenn bayernweit binnen sieben Tagen mehr als 1.200 Corona-Patienten eingeliefert werden - akutell sind es 232. Auf Rot würde die Ampel schalten, wenn mehr als 600 Corona-Patienten auf Intensivstationen liegen, das sind momentan rund 169. Außerdem entfallen die allgemeinen Kontaktbeschränkungen ebenfos wie die FFP2-Maskenpflicht. Stattdessen gilt in Innenräumen breitflächig die 3G-Regel. Grüne, SPD und FDP begrüßten die Lockerungen der Staatsregierung im Grundsatz. Die AfD kritisierte, die 3G-Regel sei ein verdeckter Impfzwang.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.09.2021 04:00 Uhr