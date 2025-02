In Bayern gelten 600 Kinder und Jugendliche als vermisst

München: In Bayern gelten aktuellen Zahlen zufolge mehr als 600 Kinder und Jugendliche als vermisst. Gewaltverbrechen werden aber in den wenigsten Fällen vermutet, heißt es von der Polizei. Der Großteil der Vermissten sind laut Bayerischem Landeskriminalamt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - für viele von ihnen stellt Bayern nur eine Zwischenstation dar. Viele der vermissten Kinder und Jugendlichen seien auch sogenannte Ausreißer, die wiederholt von zuhause weglaufen, dann aber wieder zurückkommen. Eine große Rolle spielen nach Angaben der Polizei außerdem Fälle, in denen sich Eltern ums Sorgerecht streiten und ein Elternteil nicht weiß, wo sich das Kind gerade aufhält.

