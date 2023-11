In Bayern gab es 2022 mehr Schleuserkriminalität

München: Die große Mehrheit der Straftäter in Bayern ist männlich. Frauen haben gerade einmal einen Anteil von knapp 18 Prozent. Das hat Justizminister Eisenreich am Vormittag bei der Vorstellung der Strafverfolgungsstatistik für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Nach seinen Worten wurden im Freistaat im vergangenen Jahr etwa 109.000 Menschen verurteilt. Das Risiko, in Bayern Opfer einer Straftat zu werden, sei gering, so Eisenreich. Allerdings sei im Jahr 2022 ein Anstieg im Bereich Volksverhetzung, Schleuserkriminalität und bei gefährlichen Körperverletzungen durch Jugendliche zu beobachten. Außerdem haben laut Eisenreich mit dem Ende der Corona-Pandemie Trunkenheitsfahrten wieder deutlich zugenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 13:00 Uhr