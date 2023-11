In Bayern finden festliche Leonhardifahrten statt

Bad Tölz: Zum heutigen Namenstag des heiligen Leonhard - dem Schutzpatron der Nutztiere - finden in mehreren südbayerischen Orten Leonhardifahrten statt. Dabei ziehen hunderte festlich geschmückte Pferde und Wagen durch die Straßen. Zur Wallfahrt in Bad Tölz werden mehr als 300 Pferde und rund 70 teils historische Tafel- und Truhenwagen durch die Fußgängerzone auf den Kalvarienberg ziehen. Dort wird der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Marx, sie segnen. Weitere Leonhardi-Fahrten gibt es unter anderem in Kreuth im Landkreis Miesbach, in Murnau-Froschhausen am Staffelsee und in Rimsting im Landkreis Rosenheim.

