In Bayern fällt die 14-Tage-Frist für Geboosterte

Bayerns Kulturszene kritisiert Beibehaltung von 2Gplus

München: Die bayerische Staatsregierung erntet Kritik für ihre Entscheidung, an der 2Gplus-Regel für die Kulturbranche festzuhalten. Konkret geht es darum, dass in Theatern, Konzerthäusern und Kinos auch künftig strengere Bestimmungen gelten als in Wirtshäusern. Der Intendant der Nürnberger Symphoniker, Hemmer, sagte dem BR, offensichtlich habe die Gastronomie eine bessere Lobby als die Kultur. Der Chef des Fürther Stadttheaters, Müller, sprach von einem "Schlag ins Gesicht". Der Intendant des Münchner Volkstheaters, Stückl, wies im BR auch auf die Zuschauerbegrenzung von 25 Prozent hin. Für die Schauspieler sei das Spielen vor nur 75 Leuten "so deprimierend", fügte Stückl hinzu. Bayerns Kunstminister Sibler macht sich ebenfalls für Lockerungen stark und kündigte für morgen einen Runden Tisch mit Vertretern der Branche an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.01.2022 21:45 Uhr