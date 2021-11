In Bayern dürften strengere Corona-Regeln in Kraft treten

Nachrichtenarchiv - 06.11.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern dürften von morgen an strengere Corona-Regeln gelten. Das Intensivbetten-Register zählt mittlerweile 543 Patienten mit Covid-19 in Bayern. Das bedeutet, das die Krankenhaus-Ampel landesweit auf "Gelb" springt. Für Bürgerinnen und Bürger heißt das, dass FFP2-Masken wieder zur Pflicht werden. Außerdem werden Schnelltests nicht mehr akzeptiert - überall, wo Testnachweise gefordert werden, muss ein PCR-Test vorgelegt werden. In Clubs und Diskotheken gilt darüber hinaus die 2G-Regel, das heißt, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Im Landkreis Deggendorf springt die Krankenhausampel morgen auf Rot, wie das Landratsamt am Mittag mitgeteilt hat. Grund sei eine Auslastung der regionalen Intensivbetten von gut 83 Prozent sowie die 7-Tage-Inzidenz von fast 460 im Landkreis Deggendorf. Die bayerische Krankenhaus-Ampel dürfte noch heute offiziell auf "Gelb" springen. Einzelheiten will das Gesundheitsministerium am Nachmittag bekannt geben. Nach der neuen Corona-Verordnung treten weitere Einschränkungen in Kraft, sobald mindestens 450 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind. Diese Zahl ist seit gestern deutlich überschritten. Eine "gelbe Ampel"

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.11.2021 13:15 Uhr