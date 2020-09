In Bayern dürfen trotz steigender Corona-Fallzahlen Bars und Kneipen öffnen

München: Nach monatelanger Schließung dürfen Bars und Kneipen in Bayern heute wieder öffnen - auch solche, in denen kein Essen zubereitet wird. In München hat am Mittag die sogenannte Wirtshaus-Wiesn begonnen; viele Gasthäuser bieten eine Art Ersatzprogramm zum ausgefallenen Oktoberfest an. Weil in der Landeshauptstadt gestern der Corona-Inzidenzwert von 50 überschritten wurde, gibt es daran auch Kritik. Auch deutschlandweit steigt die Zahl der positiven Tests: Innerhalb eines Tages waren es fast 2.300, das ist der höchste Wert seit April. Gesundheitsminister Spahn appellierte an die Bürger, die Hygieneregeln zu beachten. Das Paul-Ehrlich-Institut geht davon aus, dass spätestens Anfang 2021 ein Corona-Impfstoff zugelassen wird. Derzeit sind neun Substanzen in der abschließenden dritten Testphase.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2020 13:00 Uhr