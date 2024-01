In Bayern demonstrieren viele Landwirte wieder gegen Kürzungen

Deggendorf: In Niederbayern und der Oberpfalz haben am Abend wieder zahlreiche Bauern gegen die Kürzungen im Agrarbereich demonstriert. Laut Polizei waren etwa im Deggendorfer Stadtbereich Landwirte mit rund 850 Traktoren und anderen Fahrzeuge unterwegs. Dadurch kam es zu Behinderungen auf den Hauptverkehrsstraßen. Auch in Viechtach im Landkreis Regen waren laut Polizei mehrere hundert Traktoren zu einer Protestaktion aufgefahren. In der Oberpfalz fanden in Vilseck, Vohenstrauß und Nittenau Protestzüge mit einigen hundert Traktoren statt. Unterdessen warnen Politiker und Sicherheitsbehörden vor einer Unterwanderung der geplanten Bauern-Proteste durch Extremisten: Das Bundeskriminalamt verwies auf Mobilisierungsaufrufe aus der rechtsextremen Szene und der Querdenker-Szene. Diese fänden vor allem in Online-Netzwerken statt. Ab Montag beginnt eine bundesweite Aktionswoche der Landwirte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 16:45 Uhr