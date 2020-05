In Bayern demonstrieren Menschen gegen die Corona-Einschränkungen

Luftwaffe fliegt Corona-kranke Polizisten aus Afghanistan aus

Kabul: Die deutsche Luftwaffe holt erstmals an Corona erkrankte Polizisten aus dem Ausland zurück. Wie der "Spiegel" berichtet, ist ein Airbus nach Afghanistan gestartet, um an Covid-19 erkrankte Polizisten, einen Bundeswehrsoldaten und die Kontaktpersonen zurückzuholen. Morgen soll die Maschine wieder in Deutschland landen. Drei Polizisten in der afghanischen Hauptstadt Kabul hatten Anfang der Woche Symptome gezeigt. Zwei von ihnen waren positiv, einer negativ getestet worden. Der Bundeswehr-Soldat kommt aus dem Camp Marmal in Masar-i-Scharif, wo das Flugzeug heute zwischenlandete. Die Beamten sind Teil eines Polizeiausbildungsprojektes in Afghanistan. Die Corona-Pandemie hat die Mission weitgehend zum Stillstand gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 21:00 Uhr