In Bayern beginnen heute die Abiturprüfungen

München: In Bayern starten heute knapp 6.000 Schülerinen und Schüler in die schriftlichen Abiturprüfungen. Es ist ein Zwischenjahrgang, der letzte, der das bayernweite Abitur im achtjährigen Gymnasium absolviert. Wegen der Umstellung von G8 auf G9 treten wesentlich weniger an. Zum einen sind es Kandidatinnen und Kandidaten des Pilotprojektes „Mittelstufe Plus“, zum anderen Heranwachsende, die ihr Abitur freiwillig oder unfreiwillig nochmal probieren. Normalerweise sind es rund 34.000 Abiturientinnen und Abiturienten pro Jahrgang. Los geht es heute mit dem Fach Deutsch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2025 07:00 Uhr