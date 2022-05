In Bayern beginnen erste Befragungen für den Zensus

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mehr als zwei Millionen Menschen in Bayern werden in den nächsten Wochen für den sogenannten Zensus befragt. Heute beginnen die Beauftragten mit ihren Interviews. Hierfür wurden in ganz Bayern zufällig rund 550.000 Anschriften ausgewählt. Deren Bewohner erfahren per Post davon, wann ein Interviewer kommt. Abgefragt werden Dinge wie Familienstand, Alter, Schulabschluss und Beruf. Antworten muss man, sonst droht ein Zwangsgeld. Der bayerische Datenschutzbeauftragte hält den Zensus für unbedenklich. Die früher "Volkszählung" genannte Maßnahme findet in ganz Deutschland statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 09:00 Uhr