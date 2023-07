In Bayern beginnen die sechswöchigen Sommerferien

Kurzmeldung ein/ausklappen "Eagles"-Gründungsmitglied Randy Meisner ist tot

Los Angeles: Der Bassist und Sänger der US-Rockband "Eagles", Randy Meisner, ist tot. Das teilte die Band mit, die Meisner 1971 mitgegründet hatte. Der 77-Jährige starb demnach an den Folgen einer Lungenerkrankung. Er sei maßgeblich für den frühen Erfolg gewesen, hieß es von den "Eagles". Sie waren mit Hits wie "Take it to the limit" und "Hotel California" weltbekannt geworden.

