In Bayern beginnen die Abitur-Prüfungen

München: 34.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern gehen heute in die voraussichtlich letzte Runde ihrer Schullaufbahn: Die schriftlichen Abitur-Prüfungen beginnen mit dem Fach Französisch. Am Donnerstag folgt Deutsch - am 7. Mai werden die schriftlichen Prüfungen mit Mathematik beendet. Der diesjährige Abi-Jahrgang ist der letzte, der noch von der zeitweiligen Einführung des G8 betroffen ist. Kultusministerin Stolz von den Freien Wählern wünschte den Prüflingen alles Gute. In ihrer Botschaft an die Abiturienten ist von einem "bedeutenden Meilenstein" und dem "Sprungbrett in die Zukunft" die Rede. Nach jahrelanger Ausdauer gehe es nun darum, eine Bilanz ihres Könnens vorzulegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2024 07:00 Uhr