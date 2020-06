In Bayern beginnen an vielen Schulen Abschlussprüfungen

Nachrichtenarchiv - 30.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: An vielen bayerischen Schulen beginnen heute die Abschlussprüfungen. In den Mittelschulen wird für den mittleren Schulabschluss heute Deutsch geschrieben, morgen Englisch und am Donnerstag Mathe. Der Quali ist am nächsten Montag dran. Auch in den Realschulen gehen die Abschlussprüfungen los. Heute für die, die Tschechisch oder Spanisch gewählt haben - morgen folgt das Pflichtfach Deutsch. Außerdem verpflichtend sind Englisch und Mathe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2020 06:00 Uhr