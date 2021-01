In bayerischen Ausflugsgebieten herrscht Ruhe

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schliersee: Anders als an den vergangenen Wochenenden hat in den bayerischen Ausflugebieten heute Ruhe geherrscht. Nach der Sperrung von Tegernsee, Schliersee und Spitzingsee für auswärtige Tagesausflügler kamen heute nur wenige Besucher. Außerdem war die Polizei verstärkt im Einsatz. Am Spitzingsee etwa wurden Gäste mit auswärtigen Autokennzeichen auf das Einreiseverbot hingewiesen und zur Rückkehr aufgefordert. Auch im Bayerischen Wald blieb es ruhig. Etwas mehr Betrieb herrschte im Allgäu, zu größeren Problemen kam es aber nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 17:00 Uhr