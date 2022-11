In Bad Tölz findet die berühmte Leonhardifahrt statt

Ärzte ohne Grenzen prangert Lage in syrischem Flüchtlingslager Al-Hol an

Damaskus: Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat katastrophale Zustände im syrischen Flüchtlingslager Al-Hol angeprangert. Sie kritisiert die humanitäre Situation in dem Camp, in dem Zehntausende Menschen leben. Es fehle unter anderem an Schutz vor Gewalt. Al-Hol liegt in Nordostsyrien in einer Region, die von syrischen Kurden kontrolliert wird. Es ist nach UN-Angaben mit rund 55.000 Menschen das größte Flüchtlingslager in dem Bürgerkriegsland. Mehr als 80 Prozent der Bewohner sind Frauen und Kinder. Auch Tausende frühere IS-Anhänger leben dort, unter ihnen auch deutsche Staatsangehörige.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2022 07:00 Uhr